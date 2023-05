Le rap est la musique française la plus vendue à l'international

On peut ainsi lire dans le rapport du CNM

"Fait majeur de l’année 2022, le rap représente 38 % des nouveautés certifiées et devient ainsi le genre musical qui domine l’export. Parmi les artistes certifiés dans cette esthétique, Gazo s’est rapidement positionné comme un artiste majeur de la drill française. Son titre « Die » est certifié Or à l’export de même que ses deux albums KMT et Drill FR. Récent lauréat des Victoires de la musique 2023 pour JEFE, album le plus streamé en France en 2022, Ninho obtient quant à lui 3 nouvelles certifications albums et 5 nouvelles certifications singles. Dans le même temps, l’album QALF de Damso franchit un nouveau seuil et devient Platine à l’export, Niska obtient une certification Or pour son album Le monde est méchant et Orelsan décroche également une certification Or pour son album Civilisation [...] La langue française est d’ailleurs portée par des artistes aujourd’hui incontournables en France comme à l’international. Aya Nakamura décroche 8 nouvelles certifications et passe notamment le seuil Platine avec son précédent album AYA (2020).