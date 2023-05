SCH se confie avant son concert au Stade Vélodrome de Marseille

Il aura lieu le 22 juillet prochain.

Soprano, Jul, les artistes de rap à avoir réussi l'exploit de remplir le Stade Vélodrome ne sont pas légion. Ce sera bientôt au tour de SCH qui est programmé dans l'antre de l'Olympique de Marseille le 22 juillet prochain. Une étape autant qu'un aboutissement dans une carrière menée de main de maître. Pour l'occasion, le juré de "Nouvelle Ecole" s'est confié à ce sujet pour France Info.

"C’est le cœur de Marseille, se dire que je vais chanter pendant 2h30 dans le cœur de Marseille et qu’on va m’entendre jusque dans les quartiers nord, pour moi, c’est la meilleure récompense que je puisse avoir, et puis c’est à la maison. J'ai toujours l’envie de vouloir prouver aux gens que je ne suis pas si mauvais que ça et c'est ça qui me donne envie de me dépasser sur chaque projet. Je ne me considère pas encore comme un ancien et j’arrêterai avant de me considérer comme un ancien."

Modeste, il ne dira jamais que s'il a autant travaillé c'est aussi pour en arriver là. Et si son ami Jul l'a fait avant lui, il ne sent pas du tout en concurrence avec le J. Au contraire, le S se sert de cette émulation pour continuer à avancer et progresser. Mieux, il est fier de la réussite de son pote.

"On ne se télescope pas du tout avec Jul dans le sens où on fournit pas du tout la même musique donc je me suis jamais senti dans son ombre. Et je me suis toujours senti contemplatif de sa réussite et puis c’est bien de se dire que le numéro un des vendeurs de disques est Marseillais."

