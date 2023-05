Zoxea, Salif, Booba, les Sages Po : Boulogne-Billancourt renomme les noms de la ville

Dans une interview pour le Bondy Blog, Nicolas Rogès explique ainsi pourquoi il s'est intéressé de près à Boulogne plutôt qu'à d'autres villes qui aurait aussi mérité qu'on s'y arrête.

"C’est l’école de rap qui s’est le plus pris la tête sur la forme. Je ne dis pas que le fond a été sacrifié, mais comme je l’écris dans le livre, à Boulogne “c’est la technique qui prime”. Les rappeurs boulonnais sont des psychopathes de la rime. Par exemple, pendant les cours qu’il donnait aux petits du quartier dans les années 1990, le rappeur Zoxea mettait un point d’honneur à ce que ses élèves savent manier les assonances et les multisyllabiques. Ce n’est pas pour rien que Les Sages Poètes de la Rue ont un morceau qui s’appelle “Teknik dans la peau”. Une minutie qui s’explique surtout par la forte filiation du rap de Boulogne au rap américain : les boulonnais étant très tôt influencé par le rap jazz, soul et funk des Native Tongues (comme A Tribe Called Quest), mais aussi par des sonorités plus froides et crépusculaires portées par Mobb Deep ou le Wu Tang Clan."