Missy Elliott et DJ Kool Herc intronisés au Rock & Roll Hall of Fame !

Ils viennent renforcer la communauté hip-hop au sein de l'institution.

La cuvée 2023 des artistes intronisés au Rock & Roll Hall of Fame a été révélée durant la nuit. Et le hip-hop peut s'enorgueillir de compter deux nouveaux membres dans cette prestigieuse institution puisque Missy Elliott et DJ Kool Herc l'ont rejoint ! Mercredi 3 mai, le Rock Hall a dévoilé les 13 derniers noms de la classe 2023. Missy Elliott a été choisie dans la catégorie des interprètes alors que c'était la première année qu'elle était nommée. DJ Kool Herc, pionnier du hip-hop, est également inclus dans la classe via le Musical Excellence Award. Il rentre dans le saint des saint en compagnie, notamment, de Kate Bush, Sheryl Crow, George Michael, Rage Against the Machine, Willie Nelson et The Spinners. Link Wray, Chaka Khan, Al Cooper, Bernie Taupin et l'animateur de Soul Train Don Cornelius.

John Sykes, président de la Rock & Roll Hall of Fame Foundation s'est déclaré ravi de la classe 2023.

"L'incroyable groupe d'intronisés de cette année reflète la diversité des artistes et des sons qui définissent le rock & roll. Nous sommes honorés que la cérémonie d'intronisation de novembre à New York coïncide avec deux événements marquants dans la culture musicale ; le 90e anniversaire de Willie Nelson et le 50e anniversaire de la naissance du hip-hop."

Missy Elliott s'est dit ravie et honorée par l'honneur qui lui était fait.

It’s times I have gotten on line & seen your irrelevant your a flop your washed up & it would crush me at times🥺BUT God you made me STRONG I kept going & you allowed my decades of WORK to SPEAK 4 itself🙏🏾 I am HUMBLED thank you all my Supporters💜 I LOVE YOU💜 pic.twitter.com/gkHUttWoU5 — Missy Elliott (@MissyElliott) May 3, 2023 I want to say CONGRATULATIONS to all the other LEGENDARY artist who will now be inducted in the Rock & Roll Hall of Fame👑 They have committed DECADES of hard work and IMPACT on music I thank you for the TIMELESS music you have shared with the World🙌🏾🙌🏾🙌🏾💜 https://t.co/w1NbHM7oVM — Missy Elliott (@MissyElliott) May 3, 2023

Pour la deuxième année consécutive, A Tribe Called Quest n'a pas été intronisé alors que le groupe figurait sur le bulletin de vote. Missy Elliott et DJ Kool Herc rejoignent la liste croissante de rappeurs qui ont été intronisés au Rock & Roll Hall of Fame, comme Jay-Z, 2Pac, Run-D.M.C., N.W.A et bien d'autres. En 2022, c'est Eminem qui avait été choisi.

La 38e cérémonie annuelle d'intronisation au Rock & Roll Hall of Fame aura lieu le 3 novembre au Barclays Center de Brooklyn, New York.