Snoop Dogg : "La East Coast a eu plus d'impact sur le hip-hop"

Le Dog signe une déclaration choc et relance le débat.

Idole de la West Coast et véritable modèle du rap issu de Los Angeles, Snoop Dogg a surpris dans une interview récente en répondant que c'est la East Coast qui avait eu le plus d'impact sur le hip-hop. Il était en entretien pour ESPN à quelques minutes du match de playoffs NBA entre ses bien-aimés Los Angeles Lakers et les Golden State Warriors. Après le basket, ils ont parlé de rap et le chien de Long Beach a surpris en admettant que "le rap de la côte Est a lancé le hip-hop".

"C'est l'épicentre, c'est là où il est né, où il a grandi, là où il a été développé et là où il aura toujours le plus gros impact. C'est l'épicentre, la fondation, là que tout a été commencé. C'est la côte Est. Tous les rappeurs qui ont commencé à New York ont été nos exemples. Nous avons appris d'eux, nous avons créé notre style d'après eux, nous avons pris notre savoir-faire d'eux, on a appris à gérer notre présence sur scène grâce à eux, RUN-D.M.C., LL COOL J, Grandmaster Flash, tous ces gars n'avaient pas de contrat d'enregistrement mais ils ont jeté les bases."