Dr. Dre n'aurait pas produit "Doggystyle" ou "California Love" selon Suge Knight

Il a aussi affirmé que 2Pac et Dre se "détestaient".

Bien que toujours sous les barreaux, Suge Knight garde toujours un oeil sur le rap game. Et surtout, il peut toujours donner des interviews. C'est ainsi qu'il a profité d'un entretien avec TMZ pour expliquer que Dr. Dre n'était pas le producteur de l'album "Doggystyle" de Snoop Dogg ou de "California Love" de 2Pac, certains des disques les plus populaires de Death Row. Selon lui, c'est Daz Dillinger, le rappeur et producteur de Dogg Pound, qui est également le cousin de Snoop qui en était le véritable architecte.

"C'est ça qui est génial avec Daz. Je suis allé le voir et je l'ai dit : "nous devons terminer l'album". Il a ensuite tout fait lui-même sur "Doggystyle". Tout l'album, toute la production."

Selon lui, si tout le monde parlait de Dre, c'était avant tout un argument marketing car il était le plus populaire à l'époque. Selon Suge, il aurait parlé à Daz pour le convaincre de le laisser comme producteur principal de l'album.

"Quand il était temps de sortir le disque, la rue voulait Dr. Dre. Et Dre a dit : "je veux en être". Alors, il est allé voir Daz et lui a dit : "Mec, laisse-moi dire que c'est moi qui l'ait produit et mettre mon nom dessus. Tu seras payé mais laisse-moi être celui qui l'a produit. J'ai dit à Daz de ne pas accepter, sinon il allait devoir renoncer aux éditions. Mais il a signé des papiers et a dit lui-même tout avait produit par Dre."

En ce qui concerne "California Love", Suge Knight a affirmé que Dr. Dre et 2Pac n'avaient jamais travaillé directement l'un avec l'autre en studio pour le titre parce qu'ils se "détestaient".

"'Pac et Dre n'ont jamais été ensemble en studio. Ils n'étaient pas ensemble en studio en train de faire "California Love". Ils se détestaient. C'est simple."

Bon, on n'est pas obligé de croire Suge Knight sur parole non plus...