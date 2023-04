Booba termine Gims et publie une photo sans lunettes

Booba a partagé un cliché de son "électricien préféré".

Depuis qu'il a évoqué les pyramides d'Egypte et les prétendues antennes d'électricité au temps des pharaons lors d'une interview sur "Oui Hustle", Gims semble être victime d'une véritable malédiction. Alors bien sûr, s'il y en a bien un qui s'en donne à coeur joie, c'est Booba. Sur Twitter, le Duc de Boulogne enchaîne les piques et les provocations les plus cinglantes à propos du rappeur congolais. Et pour cet énième clash, B2O a sorti l'une de ses armes préférées : dévoiler une photographie du mari de Demdem sans lunettes. "Notre électricien préféré" écrit-il en légende d'un cliché du frère de Dadju.

Mais si Gims se fait clasher par son ennemi juré Booba, EDF a également souhaité rentrer dans le game en se moquant ouvertement du rappeur né à Kinshasa. Sur BFMTV, les journalistes ont ainsi dévoilé la toute nouvelle publicité de la marque qui reprend le bad buzz de Gims. "Fournisseur officiel des pharaons depuis -2000 avant JC" peut-on lire sur cette photographie dévoilant deux pyramides. "Bravo EDF parce qu'ils ont surfé sur le badbuzz (...) c'est une référence à la théorie un peu fantaisiste de maître Gims d'il y a quelques jours...". expliquent-ils. "Le monde est méchant" commente Booba, avec un ton très sarcastique avant de partager aussi la publicité officielle d'EDF, "Vous êtes des gamins".

Histoire de finir en beauté, Booba n'a pu s'empêcher de tacler aussi sa chère "amie" Magali Berdah qui semble avoir quelques soucis de trésorerie. "Magali a loué la maison de Mamadou Sakho et s'est barrée sans payer les factures. Aide-la toi qui a le contrôle des énergies" a lancé Booba dans une punchline magistrale.

.@GIMS Magali a loué la maison de Mamadou Sakho et s'est barrée sans payer les factures. Aid- la toi qui a le contrôle des énergies 🙌🏾 pic.twitter.com/94JCZQglj6 — Booba (@booba) April 20, 2023

Après tout, les bons comptes font les bons amis et ça le Duc l'a bien compris !