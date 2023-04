Ninho, Jul et PNL sont les rappeurs français les plus streamés de l'histoire sur Spotify !

Selon un nouveau classement.

Un nouveau classement compilé par le compte Instagram Pure Rap vient de publier la liste des 60 rappeurs les plus écoutés de l'histoire sur Spotify se basant sur des chiffres de la plateforme elle-même et du logiciel Viberate. Sans surprise, on retrouve Jul, Ninho et PNL sur le podium. Ils sont suivis de (dans l'ordre) Gims, Niska, Booba, Nekfeu, SCH, Dadju et Naps en ce qui concerne le top 10. Pour le reste, on vous a dressé la liste ci-dessous. A noter tout de même qu'il faut peut-être prendre ce classement avec des pincettes puisque le logiciel ne considère pas Damso comme un rappeur...