Booba refuse d'être auditionné par le Sénat sur sa lutte contre les influenceurs

B2O est catégorique, il ne cherche pas à faire de la politique.

Dans le cadre de la loi sur la régulation de l’influence, le Sénat a démarré l’examen de la proposition de loi et souhaite auditionner Booba. Seul problème, le Duc refuse.

Depuis environ un an, Kopp est entré en guerre contre certains "influenvoleurs" et dénoncent les dérives de ces derniers. En plus d’avoir démasqués certaines figures de télé-réalité ou influenceurs, c’est surtout contre Magali Berdah, à la tête de l’agence d’influenceurs Shauna Events, qu’il a mené son combat. Si les conflits entre les deux ont principalement eu lieu sur les réseaux sociaux (surtout de la part du Duc), ils sont aussi entrés dans une véritable bataille juridique. En effet, l’agente a porté plainte contre le rappeur pour cyberharcèlement et ce dernier a remporté cette manche en étant placé en tant que témoin assisté (et non plus accusé) dans cette affaire.

Vous l’aurez compris, le combat est difficile, mais le gouvernement s’est dernièrement penché sur le cas des influenceurs et a (enfin) pris des mesures. Une proposition de loi visant à réguler les pratiques de l’influence et portée par les députés Arthur Delaporte (PS) et Stéphane Vojetta (Renaissance) a été adopté en première lecture par l’Assemblée nationale le 30 mars. Le texte doit maintenant être examiné par le Sénat et l’institution a choisi la date du 27 avril pour auditionner Booba, lui qui a eu un rôle déterminant dans ce processus.

Cependant, l’artiste ne se voit pas aller au palais du Luxembourg pour y être entendu et il l’a fait savoir sur ses réseaux. Entre deux ou trois tweets moqueurs dirigés vers Gims, B2O s’est exprimé sur le sujet et sa réponse est sans appel :

"Je n'irai pas au Sénat, je ne cherche pas à faire de politique juste à démasquer ces influvoleurs et combattre la culture du vide. Je vous laisse faire votre boulot condamnez-les, sanctionnez-les merci".

Je n'irai pas au Sénat je ne cherche pas à faire de politique juste à démasquer ces influvoleurs et combattre la culture du vide. Je vous laisse faire votre boulot condamnez les sanctionnez les merci 🙌🏾🏴‍☠️. https://t.co/aw0KoiDB6b pic.twitter.com/sH18xZXsHt — Booba (@booba) April 13, 2023

Les sénateurs ont néanmoins auditionné Magali Berdah le jeudi 13 avril pendant plus d’une heure. Selon Le Parisien, elle aurait admis un "problème de formation" des influenceurs mais évoque aussi "un amalgame que les gens font car ils pensent que chaque influenceur est forcément relié à une agence, ce qui n’est pas le cas".

Même s’il ne sera pas auditionné, le combat de Booba n’est certainement pas terminé.