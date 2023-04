Booba ne sera pas poursuivi dans l'affaire du cyberharcèlement de Magali Berdah

Une victoire pour le Duc qui jubile !

La justice a tranché et a décidé de placer Booba sous le statut de témoin assisté dans l’une des procédures qui l’oppose à Magali Berdah. Il ne sera donc pas mis en examen et s’est réjoui de cette nouvelle victoire sur les réseaux sociaux.

Depuis plusieurs mois, le Duc mène une guerre sans merci contre les "influvoleurs". Le rappeur dénonce les agissements de certains depuis longtemps et son entêtement aura porté ses fruits puisque le gouvernement a pris le relai avec une proposition de loi pour réguler l’influence. Le ministre de l’Economie Bruno le Maire a même félicité Kopp pour son action. Mais dans son entreprise de destruction des "influvoleurs", c’est surtout avec une personne en particulier que B2O s’est retrouvé en clash, la reine des influenceurs Magali Berdah.

Entre attaques, moqueries et provocations sur les réseaux, Booba ne l’a pas lâché d’une semelle et la boss de Shauna Events a fini par porter plainte (à plusieurs reprises) contre lui, notamment pour cyberharcèlement. C’est dans ce contexte qu’une information judiciaire avait été ouverte pour collecte frauduleuse et divulgation de données à caractère personnel. En effet, un youtubeur, Léandro J-P a été mis en examen pour avoir diffusé des informations confidentielles sur le passé judiciaire des personnalités, dont Berdah, qui a, elle, également porté plainte contre B2O pour les avoir rediffusés sur Twitter.

Cependant, la justice a donné à raison à Kopp et a estimé que la plainte de l’agente était infondée. L’artiste a donc été entendu (en visioconférence depuis Miami) en tant que témoin assisté, un statut intermédiaire qui lui permet d’échapper à un éventuel procès. Une victoire pour Booba qui n’a pas caché sa joie sur ses réseaux. Il a enchaîné les tweets en prenant bien le soin d’identifier Magali Berdah. Il disait :

"Pas suffisamment d'éléments on t'a dit Magaliiiiiii!!! Par contre des éléments on en a nous! Wait for it".

.@MagaliBerdah Pas suffisamment d'éléments on t'as dit Magaliiiiiii!!! Par contre des éléments on en a nous! Wait for it 🤣🤣🤣👍🏾🏴‍☠️⏳ pic.twitter.com/WDi3hlbnu8 — Booba (@booba) April 5, 2023

Et ajoute même :

"Magali Berdah, tu vas voir ce qu’on t’a préparé avec mon amie Angela et nos avocats. C’est pas joli joli hein".

.@MagaliBerdah Tu vas voir ce qu'on t'as préparé avec mon amie Angela et nos avocats. C'est pas joli joli hein 🥶 pic.twitter.com/MSEYa9sELM — Booba (@booba) April 5, 2023

L’affaire n’est pas terminée, elle ne fait même que commencer, mais Booba se frotte déjà les mains.