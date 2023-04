Jay-Z est le seul rappeur de la liste des milliardaires de Forbes

Sa fortune a encore augmenté.

Ce n'est un secret pour personne, Jay-Z est l'un des artistes les plus fortunés du monde. Plus encore, il est désormais le seul et unique rappeur à être milliardaire, comme le montre le tout dernier classement publié par le magazine Forbes. On y apprend ainsi que Hov a augmenté sa valeur nette globale d'1,5 milliard de dollars l'automne dernier, lui permettant de valoir aujourd'hui un peu plus de 2,5 milliards de dollars. Pour vous faire une idée, c'est bien plus que d'autres immenses stars comme Michael Jordan ou encore Oprah Winfrey.

Si Jay-Z avait auparavant Kanye West pour lui faire une petite concurrence, ce dernier ne fait malheureusement plus partie du classement des milliardaires. En cause, ses récents bad buzz, qui ont poussé Adidas à rompre leur partenariat avec lui. Aujourd'hui, Ye ne vaudrait plus "que" 400 millions de dollars. Jay-Z est donc le seul rappeur du monde dont la fortune dépasse le milliard.