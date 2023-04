Cassidy donne son Top 5 des meilleurs punchlineurs

Et il a de l'allure.

Cassidy est connu pour ses jeux de mots impressionnant et ses mesures complexes. Dans une récente interview avec "The Bootleg Kev Podcast", le rappeur de Philadelphie a été invité à donner son top 5 des punchliners – sans se compter. Sans hésitation, il a listé Lord Finesse, Big L, Canibus, Big Daddy Kane et Kool G Rap.

"J'ai nommé des mecs qui m'ont un peu précédé, qui m'ont servi d'inspiration. Leurs styles sont complexes : avant de pouvoir disséquer une punchline, vous entrez déjà dans une autre et elles se connectent. Comme si on n'avait jamais vraiment vu des rappeurs faire ça. Cette inspiration, c'est ce qui m'a donné envie de créer ce style."

Cassidy a également discuté de son propre impact lyrical ces derniers temps. Dans une vidéo séparée de la même interview, il a ainsi déclaré que son impact culturel ne peut être ignoré par les fans ou les critiques car il est l'un des rois de la punchline. Il s'est aussi souvenu de la synergie entre lui, Lil Wayne et Fabolous en studio. Les trois géants des lyrics ont collaboré sur "6 Minutes", extrait du deuxième album de Cassidy, "I'm a Hustla". Il en a profité pour dire tout le bien qu'il pensait... de lui.

"J'étais à New York et Wayne est passé. J'étais souvent en studio avec Fab à l'époque; donc Fab est passé. Nous nous sommes vraiment enfermés et avons fait en sorte que cela se produise. C'est moi qui ai monté ce featuring. Lil Wayne crachait des rimes, Fabolous aussi et moi aussi. Je savais que ça ferait date, c'est pourquoi j'ai insisté pour qu'on enregistre tous les trois, ensemble [...] Je pense que mon style sert aussi à ça : rendre les autres plus compétitifs, les obliger à avoir les meilleurs lyrics, les meilleures punchlines et les meilleures paroles et assembler le plus de syllabes dans leurs flows. Si tu m'écoutes faire ça, tu es obligé de te comparer et donc, tu dois aussi le faire ç un certain niveau. J'ai obligé beaucoup de gens à changer..."

En voilà un qui ne manque pas d'ego et qui a un vrai sens de la compétition. On n'est pas obligé de le croire sur parole, mais son point de vue se défend et reste intéressant.