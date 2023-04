Yo OBG lance "Les aventures de Papa Yo", une aventure sur sa vie avec ses enfants

L'animateur de Generations a eu l'idée de créer ces histoires pour enfants.

Yo OBG est animateur du Morning de Generations. C'est aussi un des hosts des Rap Contenders. Aujourd'hui, il se lance dans une nouvelle aventure, celle de la littérature jeunesse. Il est en effet à l'origine et le sujet principal de la collection "Papa Yo". Les histoires écrites par Aouicha Traoré et dessinées par @queenmamastyle sont inspirés de faits et de sa vie avec ses enfants : Yoann alias "Papa Yo" est un papa qui adore passer du temps avec ses enfants : Liam et Kayla. À travers cette collection, on peut découvrir son super pouvoir ainsi que ses aventures.

Il faut dire que le sujet de la paternité lui tient à coeur puisqu'il anime aussi le podcast "Nos vies de papa" que l'on peut retrouver sur toutes les plateformes de streaming. C'est donc presque logiquement qu'il a décliné ce sujet dans deux tomes déjà disponibles, "La sortie scolaire" et le deuxième, "Liam ne veut plus aller au centre aéré", édités par Anka élévation.

Les histoires de "Papa Yo" correspondent parfaitement avec l'objectif de la maison d'éditions fondée par Aouicha Traoré. En effet, celle-ci souhaite apporter sa pierre à l'édifice en tant qu’autrice et éditrice en proposant aux enfants des personnages qui leur ressemblent et qui les mettent en valeur. Des histoires qui reflètent la société dans laquelle ils vivent, qui s'ancrent dans une réalité avec une narration différente.

Papa Yo a un petit rituel : celui de récupérer son fils Liam à l’école chaque jour. Un après-midi, en rentrant à la maison, Liam confie à son papa que des enfants se sont moqués de ses cheveux et de ceux de son meilleur ami, Omar. Néanmoins, Liam ne souhaite pas que son papa en parle à la maîtresse lors de la sortie scolaire où il est parent accompagnateur. Papa Yo réussira-t-il à aider Liam et Omar sans les mettre dans l’embarras ?

"Liam ne veut plus aller au centre aéré"

Malheureusement, la journée de Liam ne se passe pas comme prévu. Aucun enfant ne souhaite jouer avec lui. Au lieu des rires et des nouveaux amis qu'il avait imaginés, il rencontre rejet et méchanceté. C’est décidé, Liam ne veut plus y retourner.

Pour commander, il suffit juste de cliquer ici !