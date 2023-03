Nipsey Hussle : son assassin va vivre un enfer

Le juge l’a mis en garde.

L’affaire Nipsey Hussle continue de faire du bruit. Ce sont surtout les propos du juge envers le meurtrier, Éric Holder, qui font fait le tour des réseaux sociaux.

Le procès de Nipsey Hussle aura été long et éprouvant pour les proches de l’artiste assassiné le 31 mars 2019. Effectivement, celui-ci a débuté le 2 juin 2022 et Éric Holder a été jugé à Los Angeles pour meurtre, deux tentatives de meurtre et possession d'arme à feu. Quatre ans après la disparition du rappeur, le verdict a été rendu et l’assassin a été condamné à 60 ans de prison ferme. Âgé d’une trentaine d’années, Holder va donc passer le reste de sa vie en prison, du moins, s’il survit jusque-là.

Dans une vidéo rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux, on peut entendre le juge adresser un message inquiétant quant à l’avenir du coupable en prison. En effet, il pourrait devenir une cible pour les gangs ou, tout simplement, pour tous ceux qui veulent venger la mémoire de Nip. La séquence montre uniquement le visage fermé d’Éric Holder, mais on entend distinctement la voix du juge s’adressant à ce dernier et à son avocat :

"Une fois qu’il sera en prison, il sera une cible. Il y a carte blanche sur lui pour tous les gangs, pour toutes les personnes qui ont aimé Nipsey Hussle. Donc, sa vie en prison va être un enfer, peu importe sa durée".

Judge warns Nipsey Hussle‘s killer, Eric Holder, that he has been green lighted by prison gangs. pic.twitter.com/YKgzGNOnZ5 — The Aftermath™️ (@aftermathvids) March 28, 2023

Sachant que le procès avait déjà été reporté une première fois car le mis en cause s’était fait agresser en prison, on n’ose imaginer ce qu’il pourrait lui arriver maintenant que le verdict est tombé. Quoi qu’il en soit, l’affaire est désormais close et Nipsey Hussle (qui aura d’ailleurs droit à un documentaire prochainement), peut enfin reposer en paix.