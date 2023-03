Orelsan signe chez Sony Music France

Il rejoint le label RCA.

Les "transferts" dans le monde de la musique sont courant et nombreux mais il est rare qu'ils concernent des mastodontes de l'industrie. Et pourtant, on vient d'apprendre qu'Orelsan a quitté sa maison de disques historique, Wagram pour rejoindre Sony Music France. Un gros coup réalisé par la major !

Evidemment, c'est la satisfaction qui prévaut chez Sony comme on le sent dans les mots de Marie-Anne Robert, Présidente Sony Music Entertainment France.

"Nous sommes impatients d’imaginer avec Orelsan de nouvelles façons de faire dialoguer la musique avec les autres univers créatifs et culturels. Sony Music s’attache à décloisonner les industries et créer des ponts nécessaires entre la musique, le cinéma, les jeux vidéos. Avec ses sociétés sœurs (Sony, Sony Playstation, Sony Pictures, Sony Publishing, Sony CSL…), Sony Music France est sans doute la meilleure maison pour un artiste qui dépasse les frontières de la musique."

Même son de cloche chez Emmanuel Perrot, Directeur Général RCA Label Group

"Orelsan occupe une place à part parmi les artistes français du fait de ses réussites mais également au regard de son exigence sans faille et de son sens du collectif. J’ai pu découvrir la bienveillance et la créativité d’Orelsan, Skread et Ablaye, quand j’ai travaillé avec eux sur l’album des Casseurs Flowters. C’est un honneur pour moi de pouvoir les accompagner dans leurs futurs projets."