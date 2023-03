Sped up : le phénomène qui révolutionne la musique sur TikTok

Cela concerne aussi le rap.

Le phénomène des morceaux sped up sur TikTok est une tendance qui a commencé à émerger en 2020. Elle consiste à accélérer la vitesse des chansons pour créer des remix plus rapides et énergiques et donc plus addictifs.

Bien que cela puisse apparaître comme un simple hack de remixage, il y a en fait une science derrière la façon dont les morceaux passent en mode "speed up". Evidemment, ce n'est pas vraiment une nouveauté, les producteurs musicaux utilisent souvent des logiciels pour ajuster la vitesse des pistes tout en veillant à ce que la tonalité et la qualité sonore restent inchangées. Sur TikTok, il suffit simplement d'utiliser l'outil de modification de vitesse intégré de l'application, même si cela peut parfois entraîner une altération de la qualité sonore…

Pourquoi ça marche sur TikTok ?

Le phénomène des morceaux speed up est devenu populaire sur TikTok car cela permet de créer des vidéos de danse énergiques et entraînantes. Les utilisateurs de l'application ont commencé à créer des chorégraphies sur des remix sped up de chansons populaires, ce qui a entraîné une explosion du nombre de vidéos liées à cette tendance. Les morceaux sped up sont également utilisés pour des tutos de fitness ou de maquillage ou encore dans des vidéos comiques. Ce que montre le phénomène des morceaux sped up sur TikTok, c'est que l'on peut utiliser la musique de manière créative pour inspirer la danse, l'exercice physique ou l'expression personnelle. Et cela plaît au public car ces vidéos créent une sensation de mouvement et d'énergie. Et les rappeurs ne passent à côté de cette mode. Ils utilisent cette technique donner l'impression que leurs paroles sont en train de dévaler une pente raide, ajoutant ainsi un sentiment de frénésie et de tension à leur musique.

Certains comptes TikTok sont d'ailleurs spécialisés dans ce type de transformation.

Le sped up est aussi devenu une technique de montage vidéo populaire où les utilisateurs accélèrent des vidéos pour synchroniser les mouvements de leurs lèvres avec des morceaux de rap rapides. Cette technique est devenue très populaire sur la plateforme, en particulier pour les utilisateurs qui cherchent à montrer leur talent pour le rap et le beatboxing.

Et ce qui est intéressant c'est que, parfois, les morceaux speed up sont bien plus populaires que les originaux, en témoignent les nombres de vues de chaque version... D'ailleurs, Spotify a même créé une playlist spéciale sped up afin que les internautes puissent retrouver leurs versions préférées sur la plateforme. L'autre avantage : la vitesse. Même si les morceaux sont de plus en courts, les passer en mode sped up, c'est aussi raccourcir leur durée et au lieu de le jouer une seule fois, peut-être que l'auditeur l'écoutera plusieurs fois, soit autant de streams pour l'artiste.