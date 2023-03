JAY-Z : sa fortune réévaluée, il vaut plus de 2 milliards de dollars

Hov est de plus en plus riche.

JAY-Z était déjà le rappeur le plus riche du monde mais les derniers chiffres ont montré que la valeur de sa fortune a encore augmenté. Elle s'élève aujourd'hui à 2,5 milliards de dollars selon la mise à jour du magazine Forbes publiée ce vendredi 24 mars. Toujours selon le média économique, il est la 1203e personne la plus riche de la planète. C'est le magnat des affaires français Bernard Arnault, PDG de LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, occupe actuellement la première place de cette liste avec une valorisation déclarée de 216,1 milliards de dollars.

Si l'estimation de 2,5 milliards de dollars de Forbes est exacte, la valeur nette de JAY-Z aurait presque doublé depuis l'année dernière où il ne pesait "que" 1,4 milliard de dollars. La publication n'a pas précisé la raison de cette énorme augmentation mais elle est très probablement due à la récente vente de sa participation majoritaire dans la marque de cognac D’USSÉ. En effet, en février, la maison mère de D'USSÉ, Bacardi, a accepté d'acheter la participation de 50% de Jigga pour un montant estimé à 750 millions de dollars. L'accord a permis à JAY-Z de conserver une "participation importante" dans la société d'alcool.

Jay-Z extends his lead as the richest rapper alive. 💸🐐 pic.twitter.com/1HezC960VC — Complex (@Complex) March 24, 2023

Le patron de Roc Nation est devenu le premier milliardaire du hip-hop en 2019 grâce à ses participations dans des entreprises d'alcool, ses achats d'oeuvres d'arts et l'immobilier (maisons à Los Angeles, les Hamptons, Tribeca) et des participations dans des entreprises comme Uber. À peine deux ans plus tard, sa valeur nette a bondi de 40% après avoir vendu sa participation majoritaire dans le service de streaming musical TIDAL à la plate-forme de paiement Block, Inc. pour un montant de 302 millions de dollars. Le natif de Brooklyn a également vendu la moitié de son champagne Armand de Brignac à LVMH dans le cadre d'un accord qui valorisait la société d'alcools de luxe à environ 640 millions de dollars

JAY-Z n'est pas la seule icône du rap à avoir vu son compte bancaire gonfler ces dernières années. En octobre dernier, Diddy a finalement rejoint le club des milliardaires grâce au succès de son partenariat Cîroc avec Diageo, DeLeón Tequila et le réseau REVOLT, entre autres. Kanye West – deuxième milliardaire du hip-hop et ancien rappeur le plus riche du monde – a, lui, vu la courbe de sa fortune s'inverser l'année dernière. Après avoir perdu son partenariat lucratif avec adidas à propos de Yeezy en raison de ses commentaires antisémites, la valeur nette de 1,5 milliard de dollars de Ye a été réduite à seulement 400 millions de dollars.