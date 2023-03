Booba se moque d'Emmanuel Macron et de sa montre...

La polémique autour de la montre du président a fait réagir le Duc.

Booba, qui ne manque rarement une occasion de commenter l’actualité, s’est lui aussi exprimé sur la dernière intervention publique d’Emmanuel Macron.

Alors que la France est en pleine crise politique avec l’adoption du projet loi sur la réforme des retraites, une nouvelle polémique est venue alimenter le débat. Face à la colère des Français et aux diverses manifestations dans tout le pays, Emmanuel Macron s’est exprimé afin d’apaiser les tensions. Après l’utilisation de l’article 49.3 par le gouvernement, le président de la République a donné une interview en direct sur TF1 et France 2. S’il n’a pas convaincu grand monde, c’est surtout une action en particulier qui a interpellé les internautes. Lorsqu’il répondait aux questions de Marie-Sophie Lacarrau et Julian Bugier, le chef de l’état a retiré discrètement la montre qu’il avait au poignet. Une séquence qui n’est pas passée inaperçue.

L’engouement a été immédiat sur la Toile et de nombreux internautes ont fustigé le président lui reprochant d'abord de s’en prendre au peuple déjà en souffrance avec une montre à 80 000 euros au poignet. Ensuite, le retrait de cette dernière a été vue comme un geste calculé.

Booba, qui s’en prenait récemment au gouvernement, y est allé de son commentaire, sur Twitter. Le rappeur a mis de côté quelques minutes son clash avec Maes, pour partager l’extrait en question, accompagné de la légende : "Une enquête vreeeuuument !!!".

Face à l’ampleur de la polémique, l’équipe du président s’est exprimée sur le sujet. Selon les propos d’une source auprès de Libération :

"Le président n’enlève pas sa montre par souci de la dissimuler, mais parce qu’il venait de la taper brutalement contre la table. Le bruit est clairement audible quelques secondes seulement avant le début de la vidéo partagée sur les réseaux sociaux".

Toujours selon Libération, L’Élysée a également clarifier le montant de cette dernière :

"Le président de la République porte une montre Bell & Ross BR V1-92 personnalisée aux armoiries de la présidence de la République. Il la porte très régulièrement depuis plus d’un an et demi. Cette montre ne coûte évidemment pas 80 000 euros".

Le journal indique avoir trouvé le montant ce type de montre estimé à 2 400 euros. Un prix également évoqué par certains internautes. Voilà une polémique qui aura bien fait réagir. Pour une fois, cette dernière n’implique pas Booba, qui est d’ailleurs lui-même dans un bad buzz, vis-à-vis de son prochain concert au Maroc. En attendant, l’artiste ne perd pas le nord et invite ses followers à aller le suivre sur Instagram.