Freeze Corleone savoure son concert à Rennes

L'artiste a pu performer malgré l'opposition de la mairie.

Un temps, la municipalité de Rennes avait interdit le concert de Freeze Corleone prévu dans la ville à cause de certaines de ses paroles qui étaient alors examinées par la justice. La ville craignait en effet un "risque avéré de trouble à l'ordre public", à cause de textes jugés antisémites. Mais le tribunal administratif de Rennes, qui avait été saisi de l'affaire par Freeze Corleone et son équipe, a suspendu l'arrêté municipal, ce qui a permis au rappeur à se produire lors du festival Boomin' ce 18 mars. Résultat, Freeze s'est félicité de cette décision de justice et a poussé l'ironie par commencer son show par le morceau "Freeze Raël" sur lequel figurent les paroles incriminées et a ensuite demander à la foule de faire du bruit pour la maire de Rennes, Nathalie Appéré. Entre humour et provocation, Freeze a savouré sa victoire...