Booba vs. Rohff : pour une fois, ils sont d'accord et s'en prennent au gouvernement

Même combat pour B2O et Roh2F.

Sans s’être concertés, les deux ennemis du rap français se sont exprimés sur la réforme des retraites. En ligne de mire, le 49.3 et le gouvernement.

Ça n'arrive pas tous les jours, mais comme quoi, tout est possible. Booba et Rohff peuvent être d’accord sur le même sujet et l’ont même prouvé sur Twitter. Suite à l’utilisation du 49.3 par le gouvernement pour faire passer la réforme des retraites, les réactions sont nombreuses. Pour commencer, dans plusieurs grandes villes de France, les mobilisations ont été massives le jeudi 16 mars et le peuple a parlé. Il ne veut pas de cette réforme et regrette l’utilisation (pour la onzième fois !) de l’article 49.3 par Élisabeth Borne.

Si dans la rue des milliers de personnes se sont rassemblées (avec plus ou moins de débordements) et continuent de se mobiliser, les internautes aussi expriment leur mécontentement sur les réseaux sociaux. Parmi les artistes, ce sont Booba et Rohff qui n’ont pas mâché leurs mots. Pourtant en guerre l’un contre l’autre depuis plusieurs années et particulièrement ces dernières semaines, ils semblent avoir trouvé un sujet sur lequel ils sont d’accord. Booba par exemple, a enchaîné les tweets dénonçant la stratégie du gouvernement. Il a commencé par fustiger l’article 49.3 avec des commentaires tels que : "49.3 = Fuck you", "49.3 c’est bien, mais la démocratie c’est mieux" ou encore "Les calculs sont pas bons", avant de parler de l’importance de la mobilisation de tous les français. Il disait notamment :

"Un peuple qui se soulève contre son oppresseur, rien de plus beau, rien de plus fort, rien de plus sincère, rien de plus important. #LPNJF #lagouttedeau".

49:3 C'est bien mais la démocratie c'est mieux 🏴‍☠️😁 https://t.co/eewFKXpJS2 — Booba (@booba) March 16, 2023

Les calculs sont pas bons. 🔥 pic.twitter.com/0tsSEWDoiP — Booba (@booba) March 16, 2023

Un peuple qui se soulève contre son oppresseur, rien de plus beau, rien de plus fort, rien de plus sincère, rien de plus important. 🏴‍☠️ #LPNJF #lagouttedeau pic.twitter.com/nGfWLJAXPD — Booba (@booba) March 16, 2023

Rohff de son côté, a préféré s’en prendre directement à Emmanuel Macron. Il disait sur Twiter également : "J’ai souvent l’impression qu’on a un président qui lutte contre son peuple".

J’ai souvent l’impression qu’on a un président qui lutte contre son peuple 🇫🇷 pic.twitter.com/WVz0R8rbqB — ROHFF (@rohff) March 16, 2023

Housni et Le Duc rejoignent donc une large partie de la population en se positionnant contre la réforme des retraites et dénonçant les récents événements survenus au gouvernement. Une petite pause dans le clash qui, faut l’avouer, fait quand même du bien. Pas sûr que cela dure bien longtemps.