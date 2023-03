SCH et Jul parodiés : le Palmashow revient sur cette séquence déjà culte

Et sur le coup de pouce de Booba.

Le Palmashow dont la nouvelle émission sera diffusée ce vendredi 17 mars sur TF1 a fait le buzz dans le rap game avec sa parodie de "Nouvelle école" et notamment de la scène dans laquelle SCH accueille Jul. Hilarante, cette séquence a fait le tour du web et même Booba l'a partagé sur ses réseaux, lui donnant ainsi un impact encore plus fort. En interview sur les ondes de France Inter, Grégoire Ludig et David Marsais sont revenus sur cette parodie qui a fait un bruit énorme.

"On a vu le programme “Nouvelle École". On adore le rap et on adore la musique de Jul et SCH. Et on s’est dit : ce sont quand même des personnages. C’est marrant, il y a des codes et on s’est amusé à le faire."

On ne peut d'ailleurs pas résister à vous remettre le passage en question ici, où les traits de personnalité des deux rappeurs sont poussés à leur paroxysme, entre le kimono et les gâtés de SCH et Jul qui parle tellement bas qu'on ne comprend pas ce qu'il dit...

Quand le Palmashow reprennent Jul & SCH sur Nouvelle École 😭😭pic.twitter.com/K3lIW6Qhgy — RAPLUME (@raplume) March 14, 2023 Booba a validé leur parodie ! Les deux comiques ont également été très surpris de la réaction de Booba qui a partagé cet extrait lui donnant une puissance et un rayonnement supplémentaire, preuve (s'il en était besoin) de la force du Duc sur le Web.

"On est très content, parce que c’est un peu le community manager d’Internet."

Surfant sur ce buzz et sur leur émission, le Palmashow a également publié un album contenant toutes ses reprises musicales parodiques notamment celles de PNL ou de Lartiste et Aya Nakamura. SCH het Jul seront-ils de la prochaine fournée ? Ce serait certainement très drôle !