Damso permet au club de football d'Anderlecht de vendre des milliers de maillot

Leur collaboration fait un tabac.

Les rappeurs qui font du textile il y en a beaucoup. Certains possèdent d'ailleurs leurs propres marques. Damso, lui, s'est lancé dans une collection capsule avec le club de football belge d'Anderlecht. Et cela a été un vrai succès. Le club n'a jamais vendu autant de maillot. Pour mémoire, il s'agit d'un maillot noir et doré destiné à être porté par les joueurs en Coupe d'Europe. Or, alors que la saison n'est pas encore terminée, il a déjà été vendu à plus de 15 000 exemplaires. Anderlecht a indiqué qu'il s'agissait du maillot le plus vendu de l'histoire du club. Ni plus ni moins.