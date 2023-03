Jul et Sch parodiés par le Palmashow

Et normalement, ça ne devrait pas être terminé comme les comiques l'ont annoncé. On va se régaler les gâtés !

La suite vendredi à 21h10 sur TF1 les gâtés — PALMASHOW (@palmashow) March 14, 2023

Plus vrais que nature, Grégoire Ludig se grime en SCH et David Marsais en Jul. Et oui, c'est le J, c'est le S mais il y a aussi le V, le R et le Y, les gâtés qui les accompagnent.

On sait le Palmashow fan de rap et surtout de parodie de rap. On se souvient notamment de leur clip à la PNL ou de celui de l'artiste et d'Aya Nakamura. On se dit que, peut-être, ils nous ont fait une "Bande désorganisée" ou quelque chose du même style. On en vient presque à l'espérer car ce serait forcément drôle. Contrairement à plein d'autres humoristes, le Palmashow a du respect pour le rap et s'ils se moquent, c'est toujours avec une certaine bienveillance.

On valide fort !