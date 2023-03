The Weeknd fait aussi bien que Michael Jackson

Encore un record pour le Canadien.

Pour ceux qui auraient un doute sur l'impact de The Weeknd sur la musique actuelle, sachez que le Canadien vient d'égaler un record jusque-là détenu par Michael Jackson. Ni plus ni moins... A l'instar du King of Pop, il est devenu un artiste ayant des titres numéro un du Billboard issu de plusieurs albums différents. Selon les chiffres de Chart Data, ce sont d'ailleurs les deux seuls à avoir réussi cet exploit dans l'histoire du Hot 100, le classement des ventes de singles. Michael Jackson a eu des n°1 issus de ses albums, " Off The Wall" de 1979, "Thriller" de 1982 et "Bad" de 1987. The Weeknd lui a réussi à avoir des morceaux à la première place venant de ses projets "Beauty Behind The Madness" en 2015, "Starboy" en 2016 et "After Hours" en 2020. Il a été encore une fois numéro un le lundi 6 mars avec son remix du titre "Die For You" avec Ariana Grande.