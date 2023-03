Kaaris : nouveau succès de "Zoo", film sur Netflix, tout lui réussit !

Revenu dans l'actualité grâce à l'UFC, Kaaris annonce la sortie de son prochain film sur Netflix.

Il a beau être raillé par son ennemi de toujours, Booba, Kaaris vit pourtant une très bonne période. Ciryl Gane est entré sur son classique "Zoo" tiré de son premier album, "Or Noir" lors de son combat contre Jon Jones lors de son dernier combat ce qui a permis au morceau de refaire son apparition dans les charts et dans le coeur des Américains, le rappeur de Sevran a aussi présenté la date de son premier film, "Le roi des ombres", le 17 mars sur Netflix. Comme quoi un bonheur ne vient jamais seul.

Evidemment, l'actualité, c'est le combat UFC entre Ciryl Gane et Jon Jones. Même si le Français a perdu, son entrée sur le tube de Kaaris "Zoo" n'est pas passé inaperçu. Preuve de l'impact de ce passage d'avant match, le morceau est revenu dans les charts tant il a été de nouveau streamé et écouté.

Après l'entrée de CIRYL GANE sur « Zoo », le morceau de KAARIS s'est classé 94ème du Top Streaming France sur Spotify ce dimanche !



Quel impact 📈 pic.twitter.com/G4QcVlhyjt — Booska-P (@booska_p) March 6, 2023 Surtout, l'UFC ayant un impact international, ce titre issu du premier album de K2A "Or Noir" a été découvert par un nouveau public, notamment américain et le moins que l'on puisse si on en croit ce qu'on a pu voir sur les réseaux, c'est qu'il a été apprécié. Gane’s walk in song is badass — BLACK STALLION (@Bash_W) March 5, 2023 gane's song is a banger — sw (@sw11ght) March 4, 2023 Nah this Gane walkout song goes hard affffff #UFC285 — Reuben (@mj_reuben) March 5, 2023 Kaaris présente son film sur Netflix

On ne sait pas si c'était calculé ou non mais force est de reconnaître que le moment était particulièrement bien choisi. C'est aussi au moment où son nom revient fort dans l'actualité que le rappeur de Sevran a annoncé la sortie du film dont il est à l'origine, "Le roi des ombres", le 17 mars sur Netflix. Rappelons qu'il ne le réalise pas mais que le long-métrage a été fait sur son idée. Ce sera Marc Fouchard qui sera le real du film, lui qui a déjà officié comme réal pour "Break" ou "Hors de Contrôle". Le film s'inspire d'une ancienne légende ancestrale malienne et sera apparemment un drame familial basé sur la résilience.