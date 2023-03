Booba : Kaaris victime collatérale de la défaite de Ciryl Gane

Le Duc jubile.

La rapide défaite de Ciryl Gane face à Jim Jones a suscité de nombreux commentaires ces derniers jours. La plupart étaient des moqueries avec, en tête de ligne, Booba qui n’a pas manqué d’allumer le combattant, ainsi que Kaaris !

Cela faisait plusieurs semaines que les noms Ciryl Gane et Jon Jones étaient sur toutes les lèvres. L’UFC 285 a fait grand bruit et même les non amateurs de MMA ont pu être hypé par ce combat exceptionnel. Et effectivement, il fut exceptionnel car surprenant. Dans la nuit du 4 au 5 mars, des millions de personnes ont pu observer le français s’incliner en soumission dans le premier round après seulement 2 minutes et 4 secondes de combat. Désillusion pour Gane et pour de nombreux téléspectateurs.

Pourtant, tout avait si bien commencé. Surnommé Bon gamin, Ciryl Gane a dévoilé toute sa rage en arrivant dans l’octogone sur le classique "Zoo" de Kaaris, un titre bien énervé. Une entrée en puissance qui n’a pas manqué de faire réagir la toile, même l’auteur du titre, K2A :

J'veux savoir c'que ça fait d'prendre leur place pic.twitter.com/7RsKbPmPmj — KAARIS (@KaarisOfficiel1) March 4, 2023

Après un combat aussi court, sans surprise, les internautes se sont complètement lâchés sur les réseaux et principalement Twitter. Les twittos n’y sont pas allés de mains mortes sur les moqueries et Booba, grand ennemi de Kaaris (et grand moqueur), n’a pas non plus manqué cette occasion :

Si Ciryl Gane validait le Duc il y a plusieurs mois, ce dernier, en revanche, n’a pas lésiné sur les commentaires. Grand supporter de Jon Jones, il a également partagé une vidéo de Ragnar Le Breton expliquant comment Bon gamin pouvait créer la surprise face au champion américain. Kopp commente : "Le problème des youtubers, c’est que ce sont des youtubers. Ils n’ont pas cru en toi Johnny !".

Le problème des youtubers c'est que c'est des youtubers. Ils n'ont pas cru en toi Johnnyyyyyyyy!!! 🏴‍☠️ pic.twitter.com/nVRk3a2fVY — Booba (@booba) March 5, 2023

On dit pas tout c'qu'on fait, mais on fait toujours c'qu'on a dit. 🏴‍☠️ pic.twitter.com/ebi3vHeHYB — Booba (@booba) March 5, 2023

Sur Instagram également, Booba s’est lâché et a même commenté : "Kaaris, même quand tu perds pas, tu perds toi".

L’occasion était trop belle pour le roi de la provoc’ !