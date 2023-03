The Weeknd tient son premier rôle principal au cinéma

Il avait déjà joué dans le film "Uncut Gems" mais dans un rôle secondaire

C'est une première pour le chanteur et producteur canadien : hormis un petit rôle dans "Uncut Gems" (2019), il n'avait jamais été le personnage principal d'un long métrage, jusqu'à aujourd'hui. Le tournage vient de commencer, il retrouvera Jenna Ortega sur le grand écran dans son propre film.

Abdel Tesfaye, de son vrai nom, enchaîne les collaborations cinématographiques. Après avoir réalisé la BO d'"Avata"r en fin d'année dernière, il se prépare pour ce qui est possiblement le rôle de sa vie. Il partagera l'affiche de ce long métrage, dont on ne connaît ni le nom ni la date de sortie, avec Jenna Ortega notamment connue pour la série à succès "Mercredi" et Barry Keoghan ("Les Eternels", "Les Banshees d'Inisherin", "Chernobyl"). Même s'il avait déjà tenu un second rôle dans "Uncut Gems", et joué dans la série "The Idol" (2022) qu'il a coécrit et produit, il n'avait jamais tenu de premiers rôles.

Le film sera réalisé par le réalisateur américain de Waves, Trey Edward Shulz, mais le scénario original vient de l'esprit complexe du Canadien. Bien évidemment, The Weeknd participera à la BO du film avec son ami OPN.

En attendant, l'artiste compte bien continuer de nous impressionner avec la série "The Idol" en 2023. Grosse production d'HBO avec notamment Lily-Rose Depp en tête d'affiche.

C'est un début d'année sur les chapeaux de roues pour Abdel, qui a déjà remporté un Grammy pour sa collaboration sur Hurricane, et qui était nommé aux Oscars pour Avatar. Il est aussi le premier artiste à dépasser les 100 millions d'auditeurs mensuels sur Spotify. L'artiste ne semble pas avoir de limite...