Kodak Black va entrer en centre de désintoxication

Visé par un nouveau mandat d'arrêt depuis la fin de semaine dernière, Kodak Black était hier face à la justice. En probation depuis plus de deux ans, le rappeur était avant tout convoqué pour justifier son absence à son dépistage de drogue le 3 février dernier. C'était aussi l'occasion pour lui d'expliquer le résultat de son autre test finalement effectué quelques jours plus tard. Test qui est malheureusement pour lui revenu positif au Fentanyl, un opioïde très puissant. La décision du juge a donc été formelle : Kodak devra effectuer pendant 30 jours une cure de désintoxication. Une décision qui a grandement attristé le concerné.

"Il y a tellement de choses injustes dans cette situation. Non seulement je le nie, mais j'en souffre aussi parce que mon personnage est en train d'être assassiné et je ne peux pas parler de tout ça parce que je ne veux pas en faire une montagne... Toutes les bonnes choses que je fais, toutes mes bonnes actions ne deviennent jamais aussi virales et je ne sais pas pourquoi."