Freeze Corleone interdit de concert à Rennes

Suite à un arrêté de la municipalité.

Alors qu’il devait se produire au mois de mars dans un festival à Rennes, Freeze Corleone s’est vu interdire de monter sur scène. Le boycott continue pour le rappeur.

La polémique autour des propos jugés antisémites de l’artiste, ne semble pas s’être atténuée. Après des associations ou encore, certaines personnalités politiques, c’est maintenant la ville de Rennes qui a décidé de censurer le rappeur. Programmé sur le festival Boomin de la ville, le 18 mars prochain, la venue du rappeur est au cœur des préoccupations des élus locaux depuis de nombreux mois déjà. Aujourd’hui, la ville a tranché et a même pris un arrêté.

Selon Ouest France, le mardi 28 février, la ville de Rennes a signé un arrêté précisant que "la représentation du spectacle donnée par le rappeur Freeze Corleone, prévue le 18 mars 2023, est interdite sur le territoire de la Ville de Rennes". L’arrêté pointe du doigt la musique de Freeze et précise que ses paroles sont "de véritables provocations et incitations à la haine, voire à la violence, propos illégaux remettant en cause les valeurs républicaines et la cohésion nationale".

De plus, les élus locaux de Rennes semblent craindre que la présence de l’interprète de "Nouvel Ordre" "provoque des débordements" et rappellent "les tensions déjà vives entre différents groupuscules politiques extrêmes présents à Rennes, qui se sont physiquement affrontés il y a quelque mois". En d’autres termes, toutes les raisons semblent justifier l’interdiction de l’artiste.

🚨La ville de Rennes vient d’interdire Freeze Corleone de jouer dans la ville.



D’après eux « les propos du rappeurs sont de véritables provocations et incitations à la haine, voire à la violence, propos illégaux remettant en cause les valeurs républicaines… » pic.twitter.com/34NC7NoHIY — RAPLUME (@raplume) February 28, 2023

Freeze Corleone a d'ailleurs réagi à tout cela en publiant une simple vidéo. Cette dernière relate d'un discours du leader afro-américain Louis Farrakhan et est titré "I have never been an anti-sémite" soit, "Je n'ai jamais été antisémite".

De son côté, Boomin s’est également exprimé sur l’affaire. En effet, le festival qui avait programmé Freeze Corleone avec B.B Jacques, J9ueve, Winnterzuko et Nes a publié un communiqué. Dans celui-ci le festival dit travailler à comprendre les possibilités à sa disposition suite à la décision de la ville. Cela ne sera certainement pas une mince affaire.