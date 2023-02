Maes révèle pourquoi il a quitté Sevran pour Dubaï

Exilé à Dubaï depuis la fin de l'année dernière, Maes a détaillé la raison de ce départ au micro de Guillaume Pley. Dans l'émission "Legend" diffusée sur YouTube et publiée le 17 février dernier, le rappeur de Sevran raconte pourquoi il a dû quitter son quartier.

"Je suis parti à Dubaï après que des véhicules de mon clip ont été brûlés par des jaloux de ma cité [...] On a essayé de me racketter, je me suis dit, mais, d'habitude c'est moi qui fais ça aux gens (rires)."