Kanye West : Adidas envisage de retravailler avec lui pour éviter de trop grosses pertes

La marque pourrait faire volte face par nécessité économique

Après avoir subi ses plus grosses pertes depuis trente et un ans et alors que le marque s'apprête à perdre encore 700 millions d'euros en 2023, Adidas réfléchit à la possibilité de collaborer à nouveau avec celui qu'on surnomme Ye...

Depuis la séparation entre Kanye et la marque de sportswear à cause des propos antisémites de la star américaine, c'est la crise pour Adidas. En effet, les baskets Yeezy étaient les plus populaires de la marque. Depuis le début de leur collaboration en 2015, Yeezy a représenté plus de la moitié des bénéfices de la marque allemande.

Des milliers de paires invendues enfermées dans des entrepôts (Adidas ne peut plus exploiter le nom Yeezy car il appartient à Kanye), une collaboration ratée avec Beyoncé ("seulement" 40 millions de dollars encaissés contre 250 prévus), le tout alors qu'on assiste à une baisse mondiale de la demande de sneakers. Tous ces éléments ont fait beaucoup de mal à Adidas qui cherche de nouvelles solutions pour remonter la pente. Face à Nike et ses Jordan qui rapporte trois millions de dollars toutes les cinq heures, la marque va devoir prendre des décisions importantes.

"Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Nous n’avons pas les résultats que nous aurions dû avoir… Nous avons besoin de remettre tout ceci en ordre, mais je suis convaincu qu’avec le temps, Adidas sera en mesure de briller à nouveau" - Bjorn Gulden (nouveau patron de la multinationale)

Une des solutions serait donc de rappeler Kanye West. Malgré les frasques de notre ami cagoulé, les rumeurs parlent d'une possible nouvelle collaboration, le tout soutenu par un contrat juteux et une revalorisation de ses royalties

Attention, tout cela ne reste que des rumeurs. Adidas va devoir choisir avec clairvoyance quelle stratégie adopter, surtout après l'enchaînement de dingueries faites par Kanye...