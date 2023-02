Snoop Dogg met le catalogue Death Row en streaming sur TikTok !

Une grande première.

TikTok est clairement le réseau social en pleine bourre en ce moment. Il est si puissant qu'il est en train de venir marcher sur les plates-bandes des maisons de disques. En effet, le service de distribution et de marketing SoundOn de TikTok a annoncé avoir conclu un accord avec Snoop Dogg pour une exclusivité majeure en termes de streaming. Le Doggfather ramène le catalogue Death Row – qu'il a acquis l'année dernière – aux services de streaming de TikTok. Ledit catalogue, cependant, n'apparaîtra d'abord que sur TikTok, via une exclusivité lors de la première semaine. le service de distribution et de marketing SoundOn de TikTok. C'est le premier deal majeur de la plateforme alors que Snoop avait retiré tous ces projets des autres services de streams. En concluant un partenariat de distribution avec un artiste superstar contrôlant un catalogue emblématique, TikTok s'efforce sans doute de prouver qu'il peut signer des partenariats majeurs sans l'implication d'une major.

Snoop Dogg a également expliqué qu'il avait entendu l'appel des fans qui voulaient pouvoir réécouter ces albums mythiques.

"Depuis que j’ai retiré Death Row du streaming il y a presque un an, il ne se passe pas un jour sans que les gens me demandent de le remettre en ligne . À l’approche du Super Bowl, je savais que les fans seraient à la recherche de la musique de notre performance emblématique en 2022, je voulais donc réintroduire le catalogue le plus historique aux gens."

Le chien de Long Beach a aussi laissé entendre que le catalogue pourrait être de retour sur les autres plateformes, "bientôt". Rappelons que l'idée de Snoop n'était pas de privé les auditeurs de musique mais de marquer le coup face au système de rétribution des artistes comme il l'avait expliqué dans "Drink Champ"s en avril 2022.

" La première chose que j’ai faite a été d’arracher toute la musique des plateformes traditionnellement connues des gens, parce que ces plateformes ne paient pas . Et ces plateformes reçoivent des millions de millions de streams, et personne n’est payé à part les maisons de disques. Donc ce que je voulais faire, c’est arracher ma musique, créer une plateforme similaire à Amazon, Netflix, Hulu. Ce sera une application Death Row, et la musique, pendant ce temps, vivra dans le métavers."

Avec son partenariat avec TikTok, Snoopp Dogg a, comme souvent, ouvert une nouvelle voie. Reste à voir comment cela va fonctionner et si on va pouvoir réécouter les classiques de Death Row plus facilement.