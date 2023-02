XXXtentacion : l'un des suspects de son meurtre nie avoir un rapport avec Drake

Le Canadien ne devrait pas être inquiété.

Lors du procès concernant le meurtre de XXXTentacion, l'un des suspects, Robert Allen, a été interrogé sur ses liens avec Drake. Il lui a été notamment demandé s'il était en lien avec l'entourage du rappeur canadien et si une personne liée au 6 God l'avait engagé pour éliminer X en 2018.

La procureure Pascale Achille a demandé directement à Allen si Drake ou toute personne affiliée à la mégastar de Toronto était impliquée dans le meurtre de XXXTentacion. Elle a surtout essayé de savoir si Robert Allen connaissait personnellement Drake. "Pas personnellement, non" a répondu Allen. Alors qu'il n'a pas développé, elle lui a demandé s'il avait une relation avec l'ami et collaborateur de longue date de XXXTentacion, Ski Mask The Slump God. Le suspect a nié avoir connu ou eu une quelconque affiliation avec les deux rappeurs. Alors, la procureure a été plus directe : "Est-ce que quelqu'un lié à Drake à votre connaissance vous a engagé pour tuer et voler la victime le 18 juin 2018?" Allen a simplement répondu un "non" court et sec. Achille a ensuite répété la question en ce qui concerne chacun des trois autres hommes accusés du meurtre de XXXTentacion : Michael Boatwright, Dedrick Williams et Trayvon Newsome. Allen a déclaré que personne liée à Drake n'avait jamais approché l'un d'eux au sujet du crime.

Si Robert Allen a été interrogé sur l'implication ou non de Drizzy dans le meurtre de XXXTentacion, c'est que depuis plusieurs semaines, la défense de Boatwright, Williams et Newsome tente de faire en sorte que Drake soit convoqué devant le tribunal pour témoigner. Elle tente de prouver que Drake est lié, d'une façon ou d'une autre, au meurtre de X se basant pour cela sur un tweet du rappeur disparu posté en 2017.

"Si quelqu'un essaie de me tuer, c'est [Drake]"

Il y a quelques jours, l'avocat du Canadien a affirmé que l'accusation n'avait pas fait les choses dans les règles et que l'implication du rappeur ne peut être prouvé. Cela a conduit le juge à ne pas demander le témoignage de Drake qui n'a pas été convoqué devant le tribunal.