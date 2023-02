Booba : le patron de Free veut le remettre à la télé

Xavier Niel cite le Duc comme exemple.

Vous ne le savez peut-être pas, mais en ce moment se déroulent des discussions autour de l'attribution des fréquences TNT actuellement détenues par M6 et TF1. Si TF1 ne semble pas en danger, la 6e chaîne nourrit des craintes légitimes car Xavier Niel, le patron de Free veut clairement prendre sa place avec un projet de télévision intitulé la SIX. Dans son projet qu'il dévoile actuellement devant l'Arcom (l'Autorité publique française de régulation de la communication audiovisuelle et numérique), l'ambitieux patron explique ce qu'il veut et promet plus de "diversité". Dans cet optique, il pense au rap et n'a pas hésité à citer Booba devant l'autorité.

"Quand je regarde la TV aujourd'hui, je ne vois pas les mêmes personnes que dans la rue, c'est un problème."

Et dans cet optique, il veut mettre en avant la musique avec "20 % du temps d'antenne dédié" selon Maxime Lombardini, directeur général d'Iliad, maison mère de l'opérateur internet Free.

Xavier Niel lui a dénoncé le "snobisme" des chaînes actuelles :

"Booba a rempli des Stades de France et on ne le voit jamais à la télé. Jul est l'artiste le plus streamé et je n'ai pas le souvenir de l'avoir vu à la télé."