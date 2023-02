Victoires de la musique : Orelsan fait mieux que Johnny Hallyday

Mais garde la tête sur les épaules ...

Vendredi 10 février dernier avait lieu la 38e cérémonie des Victoires de la musique et le rappeur de Caen y a obtenu trois nouvelles récompenses. Avec 12 statuettes à son actif, il dépasse Johnny Hallyday ! Une réussite symbolique qu'Orel préfère relativiser.

Après une tournée à guichets fermés l'année dernière, dont trois Défense Arena en décembre, en tête des ventes avec son album "Civilisation", Orelsan a récolté trois nouvelles récompenses aux Victoires de la musique. Il en avait déjà obtenu trois l'année dernière. Avec douze victoires contre dix, il dépasse Johnny Hallyday et Alain Souchon et se rapproche du record absolu de 13 statuettes, détenu par -M- et Alain Bashung. Un sacré palier donc.

Néanmoins, Orelsan relativise :

"C’est fou, mais bon, ce n’est pas une compétition non plus. Je n’oserai pas dire que je dépasse la légende Johnny."

Confiant quant à la victoire de son clip "La Quête" fait en pâte à modeler, Aurélien n'avait néanmoins pas prévu de remporter la musique de l'année, qu'il voyait plutôt attribuée à Stromae. Le prix qu'il a le plus apprécié gagner reste celui de la tournée comme il l'a confié au Parisien.

"Ce type de clip plaît aux gens, mais je n'aurais pas imaginé tout ça. Je pensais que Stromae gagnerait parce que j'aime trop son morceau "L'Enfer" et parce que c'est Stromae, tout simplement. [...] Je voulais vraiment gagner la tournée, parce qu'on a vécu une année dingue avec toute l'équipe, les techniciens, sur la route."

On félicite donc Orelsan de cette belle performance, mais cet enchaînement de victoire "habituelles" ne va pas aider à calmer les polémique autour de la cérémonie.