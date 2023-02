Rihanna : les chiffres fous de son passage au Superbowl

Performance exceptionnelle ! Pendant plus de 13 min, #Rihanna a chanté sur un medley de ses plus gros tubes, le tout sans playback, avec des chorégraphies sur une scène de 4 m2 à 40 mètres du sol. Et la star serait enceinte de 7 mois C’était grandiose ! pic.twitter.com/VprOW5MLs1

Sa performance a été regardé par plus de 118 millions de téléspectateurs ! C'est le deuxième show le plus regardé de l'histoire du Superbowl après celui de Katy Perry en 2015 !

Les streams de Rihanna explosent !

Littéralement. Le show de Rihanna a rappelé au monde qu'elle possédait un nombre incalculable de hits planétaires et tout le monde, ou presque, s'est empressé d'aller les réécouter sur toutes les plateformes de streaming moins d'une heure après la prestation de Riri. Spotify révèle que ceux de "Bitch Better Have My Money" ont augmenté de 2600% entre 23h et minuit, heure des Etats-Unis. Mais ce n'est pas tout, "Diamonds" a augmenté de 1400 %, "Rude Boy" de 1170 % et "We Found Love" de 1160 %. La comparaison se fait par rapport à la semaine précédente la finale de NFL.