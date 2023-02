PNL : NOS lance un appel à l'aide pour les victimes du tremblement de terre en Turquie et en Syrie

Le rappeur est toujours aussi engagé.

NOS fait appel à la générosité de sa communauté. Sur ses réseaux, l’artiste a partagé un lien pour faire des dons et venir ainsi en aide aux deux pays touchés par un séisme.

Depuis quelques jours, la Turquie et la Syrie sont au cœur de l’actualité. Un séisme a d’abord touché la Turquie avant de frapper quelques heures après, la Syrie, faisant des dégâts considérables. Les bilans ne cessent d’augmenter au fil des jours et aujourd’hui, on dénombre plus de 16 000 morts et plus de 50 000 blessés. Alors que des personnes sont toujours coincées sous les décombres (des centaines d’immeubles se sont effondrés), de nombreux pays de la communauté internationale leurs viennent en aide, ainsi que de nombreuses associations.

Si le monde entier s’engage, les témoignages de soutien sont également nombreux. Parmi eux, celui de NOS, pourtant très discret sur les réseaux sociaux habituellement. Le membre de PNL ne prend pas souvent la parole, mais quand il fait, ce n’est pas pour rien. Cette fois-ci, il n’est pas question de musique ou d’extrait inédit, mais d’une situation d'urgente. Lui qui a toujours fait preuve d’un grand engagement, en envoyant par exemple des colis alimentaires à une ONG pendant la crise Covid avec Ademo, il lance, aujourd’hui, un appel sur Instagram.

Il s’est adressé à ses millions de followers et leur a demandé de faire un don à diverses organisations humanitaires telles que Médecins Sans Frontières ou Casques blancs. Il disait :

"SVP, nos frères et soeurs en Turquie sont bloqués et piégés sous leurs habitations, sous des gros blocs de béton qui les empêchent de se libérer. Et d’autres ont besoin de soins au plus vite et de quoi se couvrir car il fait très froid en ce moment dans cette région où a eu lieu le séisme. Je partage le lien d’une association qui est crédible et engagée dans cette cause URGENTE. Merci à ceux qui pourront faire quelque chose et à ceux qui pourront partager par solidarité".

N.O.S qui partage un lien pour faire des dons en raison des séismes en Turquie et en Syrie

Il soutient souvent des causes et apporte toujours son soutient !

Si vous souhaitez faire un don, le lien est juste ici.