Michael Jackson : des inédits volés ont leaké sur la Toile !

Son ancien ingénieur du son s'est fait dérober son disque dur.

C'est mésaventure pas banale qui est arrivée à Brad Sundberg, ancien ingénieur du son de Michael Jackson. Il a collaboré pendant près de 20 ans avec l'icône, notamment sur les albums "Bad", "Dangerous", "HIStory" et "Blood on the dancefloor" et possède toujours des milliers enregistrements rares, de chutes de studio et d'inédits du King of Pop. Depuis la mort du chanteur, il parcourt le monde pour les faire écouter et expliquer la méthode de travail de la star lors de séminaires ou de conférences. Et c'est en Belgique, alors qu'il animait un séminaire qu'il s'est fait dérober un disque dur contenant ses précieuses archives sonores. Alors que la rumeur enflait, d'autant que certaines de ses titres se sont retrouvés sur Internet, il a tenu a prévenir les fans l'icône lui-même.

"Une journée vraiment difficile dans le studio car nous avons été victimes de ce qui semble être un vol ciblé d'un de mes ordinateurs portables avec du matériel. Nous travaillons avec la police de Bruxelles et faisons tout ce que nous pouvons pour récupérer mon matériel".

Dans la vidéo qui accompagne le texte, il précise qu'il connaît le voleur et qu'il a en sa possession "un matériel très cool"...