Takeoff : Quavo lui rendra hommage sur la scène des Grammy Awards

Cela devrait être un grand moment d'émotion.

Quavo rendra hommage à son neveu décédé et son partenaire au sein du groupe Migos, Takeoff, lors de la prochaine cérémonie des Grammy Awards comme l'a annoncé la Recording Academy ce mercredi 1er février. Il sera programmé lors du moment In Memoriam, le moment où on se souviendra des artistes disparus au cours de l'année. Quavo montera donc sur la scène de la Crypto.com Arena de Los Angeles ce dimanche 5 février pour interpréter le titre qu'il a sorti pour rendre hommage au rappeur assassiné, "Without You", aux côtés de la chorale Maverick City Music.

“Tears rolling down my eyes / Can’t tell you how many times I cried / Days ain’t the same without you / I don’t know if I’m the same without you”

Takeoff (de son vrai nom Kirshnik Khari Ball) a été tué par balle devant un bowling de Houston le 1er novembre, quelques semaines seulement après que lui et Quavo aient sorti leur album collaboratif "Only Built For Infinity Links". Le rimeur de Migos aurait été un spectateur innocent d'un jeu de dés impliquant Quavo et d'autres hommes lorsqu'une dispute a éclaté et que des coups de feu ont été tirés, blessant mortellement le rappeur à la tête et au torse. Un homme de 33 ans nommé Patrick Clark, connu localement à Houston sous le nom de DJ Pat, a été accusé du meurtre de Takeoff. Clark a toujours clamé son innocence et a été libéré de prison moyennant une caution d'un million de dollars qu'il a payé le mois dernier. Tout comme son cousin et coéquipier Offset, Quavo a ouvertement pleuré la mort de Takeoff sur les réseaux sociaux. En novembre, le coeur brisé, il a partagé une lettre sur Instagram pour dire au revoir à son parent/partenaire.