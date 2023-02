Flavor Flav a dépensé plus de 2000$ en drogue par jour pendant six ans

Le rappeur s'est confié sur son ancienne addiction.

En interview pour le podcast Off The Record de DJ Akademiks, Flavor Flav s'est confié sur son ancienne addiction au crack qui l'a accompagné pendant près de 20 ans. Une addiction qu'il a depuis surmonté et dont l'ancien membre de Public Enemy se sert désormais pour faire de la prévention. Face à Akademiks, Flav est notamment revenu sur les quantités de drogue qu'il prenait par jour. Et c'est assez impressionnant.

"Il fut un temps où je dépensais 2.400 à 2.600 dollars par jour pendant six ans d'affilée. Faites le calcul. C'est ce que je dépensais en drogue. Je ne vais pas mentir. J'ai vendu beaucoup, mais j'étais mon meilleur client. J'avais aussi beaucoup d'argent à l'époque et je faisais des mauvaises choses avec."

Si l'on fait le calcul justement, 2.400$ par jour représentent près de 26.500$ par an, soit presque 160.000$ de consommation sur six ans. Une somme colossale.

"Je me suis en quelque sorte très bien maintenu pendant que je prenais cette merde. Je l'ai gardé caché pour que beaucoup de gens le sachent pas. [...] J'ai commencé à le faire savoir quand j'en avais assez d'être comme ça. [...] Donc j'imagine que Dieu voulait que je vive, car il sait que je suis un porte-parole. Comme ça, je peux enseigner aux gens l'erreur que j'ai commise, et j'espère qu'ils ne la feront pas plus tard dans leur vie."

Un bel exemple de rédemption de la part de Flavor Flav, qui est entièrement sobre depuis maintenant trois ans. Depuis, il accorde beaucoup de son temps à la prévention. Pour lui, il est important que les artistes renvoient une bonne image et propagent les bons messages, surtout à leurs jeunes admirateurs. A bon entendeur...