Booba a-t-il gagné son combat contre les influenceurs ?

Il a tout cas clairement fait fortement bouger les lignes...

On connaît Booba. Il est provocant, il n'aime pas qu'on lui réponde et monte vite en pression quand il s'agit de se lancer dans un clash bien sanglant. Mais, force est de constater que, si au début, on ne voyait pas bien où il voulait en venir quand il a déclaré la guerre aux influenceurs, on ne peut que remarquer qu'il mis un gros coup de pied dans la fourmilière, mettant au jour des pratiques opaques qui intéressent aujourd'hui les médias, la justice et les autorités. Ce que l'on pensait être au départ une bataille perdue d'avance s'est révélée être une oeuvre de salut public et a quasiment donné au Duc une stature de lanceur d'alerte. Si, au départ, il est parti au combat seul, sur ses réseaux sociaux, mobilisant toute la piraterie, ce qui lui a notamment valu de perdre le contrôle de plusieurs de ses comptes sur Instagram, il n'a rien lâché et son travail de sape a attiré le regard des hommes politiques et de la justice sur le manque de clarté d'un monde dans lequel il n'y a pas beaucoup de règles... Et, aujourd'hui, les premières sanctions sont en train de tomber.

Par exemple, le couple formé par Marc et Nadé Blata a été attaqué en justice par 88 investisseurs qui s'estiment floués par les conseils financiers des influenceurs. Conséquences immédiates, une enquête a été lancée et leurs comptes Instagram ont été suspendus.

Conséquence, plusieurs agences représentant des influenceurs se sont regroupés pour créer la première fédération professionnelle dans de domaine afin d'éviter les dérapages et encadrer la profession.

Mais ce n'est pas tout, le gouvernement français, par la voix de Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique de France, a émis la volonté de mieux réguler ce milieu. Pour cela, il a lancé une grande consultation afin de réfléchir aux meilleures options avant, sans doute, de légiférer.

Après les tables rondes et les groupes de travail, @brunolemaire et Bercy lancent une grande consultation publique sur 12 mesures permettant de mieux encadrer les droits et obligations des influenceurs sur le site https://t.co/ZlfZovmf9x. Annoncé hier sur @Qofficiel. On avance! pic.twitter.com/0CdocK69ny — Stéphane Vojetta (@StephaneVojetta) January 3, 2023 Les hommes politiques se sont aussi emparés du sujet, proposant des projets de loi pour faire "le ménage" dans le monde "flou" qui entoure le business des influenceurs. 🔴🤳 S.Vojetta et A. Delaporte vont annoncer demain la mise en commun de leurs propositions de loi pour encadrer les influenceurs. Le texte est aussi pensé comme véhicule législatif pour Bercy, qui mène tjrs des concertations sur le sujet @POLITICOEurope https://t.co/gD2RlfsKpU — Océane Herrero (@Heroceane) January 24, 2023 🏛️"Je vais vous dire un truc qui est une dinguerie (...)Si tu as des cellules cancérigeuses dans ton corps, ce produit-là les tue."



Ce sont les mots de l'influenceur Dylan Thierry...



J'ai déposé une loi pour lutter contre ce fléau et j'appelle le gouvernement à la reprendre ! pic.twitter.com/F6ZFhXz3md — Aurélien Taché (@Aurelientache) January 17, 2023

Evidemment, Booba se délecte et partage toutes ces réactions qui vont dans le sens de son combat, y compris quand cela vient de l'étranger.

.@zachxbt L'arnaque de Laurent Billionaire expliquée en Anglais. Un "rug pull" est une promotion d'escroquerie d'un jeton crypto via les médias sociaux. https://t.co/MvUA0FlPYU — Booba (@booba) January 28, 2023

Alors, pour répondre à la question du titre de cet article, B2O n'a peut-être pas encore totalement gagné le combat mais il n'en est pas très loin. Surtout, il a fait bouger les lignes et dénoncé des escroqueries et des pratiques frauduleuses, autant de sujets qui intéressent aujourd'hui la justice... Difficile de nier, dès lors, qu'il n'est resté les deux bras croisés et qu'il s'est juste lancé dans un clash de plus... Son intervention va bien plus loin que ça.