Les Flammes : les catégories annoncées

La cérémonie des Flammes vient de publier les 21 catégories qui seront récompensées.

Les Flammes sont la nouvelle cérémonie qui a pour but de récompenser les artistes de la culture populaire, ceux qui sont régulièrement oubliés lors des Victoires de la musique. Cet événement a d'ailleurs été créé en réaction, devant l'absence des plus gros vendeurs du marché du disque, à savoir les rappeurs comme SCH l'a justement fait remarquer en 2022. Aujourd'hui, on en sait un peu sur cette manifestation qui sera soutenue par Spotify. Elle concernera 21 catégories "pensées pour honorer le plus justement possible la vitalité de courants musicaux qui se renouvellent, grandissent, et donnent à la culture de l’élan" comme il écrit sur Twitter où les catégories ont été annoncées.