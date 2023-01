Central Cee devient le rappeur UK le plus streamé dans le monde

Avec plus de 31 millions d'auditeurs mensuels, il dépasse de grandes stars du rap américain.

Central Cee, le jeune rappeur britannique, enchaîne les succès ! Le dernier en date n’est pas des moindres : il est le rappeur anglais le plus streamé dans le monde avec plus de 31 millions d’auditeurs par mois. Mais ce n’est pas tout ! Il dépasse de grandes stars américaines comme Kodak Black, Lil Uzi Vert, Lil Baby, ou Young Thug entre autres. Un exploit !

"How can I be homophobic ? My b*tch is gay"

Qui peut prétendre n’avoir jamais entendu cette phase ? Qui n’a pas tout de suite la mélodie en tête en la lisant ? "Doja" fait partie des gros hits de l’année 2022 et Central Cee enchaîne les singles à succès. Avec le récent "Let Go" il maintient sa position. "Doja", c’est presque 325 millions de streams cumulés, "Let Go", plus de 107 millions en quelques semaines. Dans le top 4 on retrouve aussi "Loading" et ses 244 millions ainsi qu'"Obsessed With You" qui cumule 211 millions.

Des samples bien choisis et des refrains entraînants, le tout saupoudré d’un flow détaché, de textes crus et d’un physique bien particulier (changement récent qui paye en termes de DA), voilà la recette ultra-efficace du rappeur.

En parlant de G.O.A.T du streaming, on a pu apercevoir Central Cee dans un clip de Drake… En effet, dans le clip "Jumbotron Shit Poppin" de l’artiste canadien, extrait de son dernier album "Her Loss", qui enchaîne plusieurs moments de vie et rencontres, Central Cee fait son apparition à plusieurs reprises. Les deux artistes semblent d'ailleurs bien s’entendre. Il n’en fallait pas plus pour que moultes spéculations de featuring naissent sur la toile. Si les rumeurs se révèlent vraies, ce serait l’ultime décollage pour notre kickeur britannique, et probablement un hit mondial à la clef.

Pour rappel, le jeune rappeur originaire de l’ouest de Londres, s’était fait connaître avec ses nombreux freestyles puis, en 2020, avec ses titres "Molly" et "Day In A Life". À seulement 24 ans, Central Cee a encore une longue et belle carrière devant lui.

Avec ses plus de 30,7 millions d’auditeurs par mois sur Spotify, Central Cee est le rappeur UK comptabilisant le plus d’auditeurs par mois sur la plateforme !



Pour info, c’est plus que des artistes comme Lil Baby, Kodak Black, ou encore Lil Uzi Vert (pour ne citer qu’eux). 👀 pic.twitter.com/eUYkA0E5F5 — HipHopDX France (@HiphopdxFR) January 22, 2023

M