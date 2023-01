Megan Thee Stallion reçoit le soutien de SZA dans son procès contre Tory Lanez

Un soutien de plus pour la rappeuse.

Le procès Megan Thee Stallion contre Tory Lanez divise beaucoup de monde. Alors que l’affaire n’est pas tout à fait terminée, l’artiste de Houston reçoit désormais les encouragements de SZA.

L’affaire Stallion/Lanez dure depuis un long moment. Depuis juillet 2020 plus exactement. Pour rappel (même si tout le monde connaît maintenant l’affaire par cœur), Megan Thee Stallion s’est fait tirer dans le pied après une soirée donnée par Kylie Jenner. Elle accuse Tory Lanez d’être l’auteur de la fusillade et ce dernier ne cesse de clamer son innocence. Le procès a démarré fin décembre 2022 et malgré les rebondissements, les preuves accablantes (comme l'appel téléphonique) et les nombreux témoignages des deux parties, le jury a réussi à prononcer un verdict. Tory Lanez a donc été déclaré coupable d'agression criminelle avec une arme semi-automatique, possession d'arme non enregistrée, et de négligence. Le rappeur risque 22 ans de prison et d’être renvoyé au Canada.

Cependant, l’affaire n’est pas tout à fait terminée. Lanez, qui compte fait appel, continue de clamer son innocence et s’est même offert le même avocat que Suge Knight. Même si ce dernier arrive un peu tard, il compte bien réduire les crimes de son client avant la sentence qui arrivera le 28 février prochain.

Ce procès a alimenté la Toile pendant de nombreuses semaines. Parmi les internautes ainsi que les célébrités, les avis divergent et divisent. D’un côté, la team Megan et de l’autre, la team Tory. Parmi ceux qui soutiennent la rappeuse de Houston, la chanteuse SZA qui n’a pas hésité à exprimer publiquement son soutien. Le mercredi 18 janvier, l’interprète de "Kill Bill" a posté une story sur Instagram, dans laquelle elle disait : "Je voulais juste envoyer de l’amour à Meg. Tu es magnifique et on est tous de ton côté". Le tout accompagné d’un cœur et d’une photo de la concernée.

SZA supports Megan Thee Stallion following shooting trialhttps://t.co/52WCdDsvQr pic.twitter.com/xXrq0SBKSy — HipHopDX (@HipHopDX) January 18, 2023

Après les excuses de 50 cent, Meg reçoit un nouveau soutien de poids.