Jul : la somme qu'il verse à l'OM révélée

Un sacré montant !

L’officialisation de la collab’ entre l’OM et le label de Jul, D’or et de Platine fait couler beaucoup d’encre. Aujourd’hui, le montant que le rappeur marseillais aurait versé au club a été dévoilé et on parle d’une somme à six chiffres.

C’est officiel depuis quelques jours maintenant, le label D&P est le nouveau sponsor officiel de l’Olympique de Marseille. Une consécration pour l’Ovni qui a toujours fièrement affiché son amour pour son club favori et pour la ville de Marseille. En plus de l’accès à des contenus exclusifs pour les fans de l’OM et de l’artiste, les équipes masculines et féminines arboreront le logo D&P sur la manche de leur maillot jusqu’à la fin de la saison.

Cette collaboration, inédite pour un rappeur français, a été mis en application le samedi 14 janvier lors du match Marseille-Lorient dans le cadre de la 19ème journée de Ligue 1. Une rencontre (soldée par la victoire de l’OM 3 à 1) dont le coup d’envoi a été donné par Jul en personne, qui a foulé la pelouse du Vélodrome en claquettes, chaussettes devant une foule en délire.

On peut donc dire que Jul a atteint un niveau jamais égalé auparavant. Son "rêve d’enfant" s’est concrétisé et ce dernier aurait payé une somme conséquente pour l’atteindre. En effet, selon le journal La Provence, le contrat établi entre le club phocéen et le label s’élèverait à 600 000 euros pour les six prochains mois. Plus spécifiquement, le montant serait de 30 000 euros par match pour les 20 prochains matchs de l’OM en Ligue 1. En prenant en compte la popularité de Jul et l’engouement autour du club marseillais qui est à la troisième place du championnat, on a là une combinaison gagnante sur tous les points.

Bien joué Jul !