Jul devient sponsor de l'Olympique de Marseille !

Avec son label D’or et de Platine.

Jul et l’Olympique de Marseille ont annoncé leur toute nouvelle collaboration. Le logo D&P va notamment apparaître sur le maillot des joueurs de l’OM, un sacré cap pour le rappeur marseillais.

L’Ovni a encore frappé. Lui qui a terminé 2022 en beauté avec un record lié à la sortie de son album "Cœur blanc" (certifié disque d’or en une semaine), il commence 2023 très fort. Si Jul est réputé pour sa productivité, ses idées innovantes ou encore, la relation particulière qu’il entretien avec ses fans, il est aussi connu pour son amour du football et de sa ville. Deux choses auxquelles le marseillais est désormais lié sur le papier.

C’est officiel, une collaboration a été signée entre l’Olympique de Marseille et le label du rappeur, D’or et de platine. Jusqu’à la fin de la saison, l’équipe favorite de l’artiste est associée à ce dernier. Entre autres, les joueurs masculins et féminins de l’OM arboreront le logo D&P sur la manche de leur maillot. Une collaboration qui "permettra aussi la création d’expériences uniques et de contenus exclusifs, pour les supporters olympiens et les fans de l’artiste", selon le club. La nouvelle a été annoncée le jeudi 12 janvier par l’OM et leur supporter numéro 1, Jul. Dans un communiqué, le club déclarait :

"L’Olympique de Marseille et Jul, le football et la musique, c’est la rencontre de deux univers avec la même passion dans le cœur : la cité phocéenne. Cette collaboration permet aussi de rassembler deux des communautés les plus actives et engagées de France et d’Europe".

Ainsi que :

"Faisant régulièrement référence à l’équipe marseillaise dans ses textes, le plus gros vendeur de disque de l’histoire du rap français a rempli l’Orange Vélodrome en juin dernier pour un concert exceptionnel. Avec cette association, l’artiste affirme son engagement pour le projet porté par l’Olympique de Marseille".

Jul sera donc un des sponsors du club de Marseille jusqu’à la fin de la saison et pourra observer fièrement son logo sur le maillot dès ce samedi 14 janvier, lors de la rencontre OM-Lorient à l’Orange Vélodrome pour la 19ème journée du championnat de Ligue 1.

Après avoir partagé la bonne nouvelle avec sa fan base sur Twitter, l’Ovni a également déclaré : "Marseille c’est ma ville, l’OM c’est une passion. Cette collaboration est un véritable rêve de gosse". C’est donc la consécration pour le marseillais. La preuve en vidéo :