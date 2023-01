The Weeknd bat un nouveau record : "Blinding Lights" est la chanson la plus écoutée de tous les temps sur Spotify

happy new years to blinding lights. the most streamed song of all time tonight @Spotify pic.twitter.com/kNL0X6zK2o

With over 3.33 billion streams, ‘Blinding Lights’ by The Weeknd is officially the most streamed song of all time on Spotify. pic.twitter.com/0xBet5uasH — Pop Base (@PopBase) December 31, 2022

Il faut dire que ce titre est devenu un véritable hymne et que si on peut l'écouter sur Spotify, il s'est aussi décliné dans la publicité et a eu une énorme caisse de résonnance quand l'artiste né à Toronto s'est produit à la mi-temps du Superbowl en février 2021. Vous l'avez aussi beaucoup écouté à la radio, notamment sur Generations qui n'a pas pu passer à côté de ce hit.

L'album de Kendrick Lamar est le plus écouté de l'année sur Spotify

Et puisqu'on parle de Spotify, on a aussi appris que "Mr. Morale & The Big Steppers", l'album de Kendrick Lamar a été l'opus le plus écouté de l'année 2022 sur la plateforme avec 1,4 milliard de streams selon les calculs de Chart Data. Il devance des projets comme "Demons Protected by Angels" de NAV, "Come Home The Kids Miss You" de Jack Harlow ou encore "Her Loss" de Drake et 21 Savage ou "I NEVER LIKED YOU" du même 21 Savage.