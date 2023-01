8 Mile : il n'y aura jamais de suite au film avec Eminem

Plus besoin de patienter, ça n'arrivera jamais.

Si vous attendiez toujours un deuxième volet d'"8 Mile", c'est officiel, ça n'arrivera jamais. La source de l'info est en tout cas plutôt sûre, puisque c'est l'un des acteurs du film, Mehki Phifer aka "Future", qui l'a confirmé. Interrogé en pleine rue par TMZ sur une potentielle suite de ce film légendaire qui a révélé les talents d'acteur d'Eminem, Phifer a répondu qu'il n'y avait aucune chance que cela arrive.

"Parfois, c'est bien de ne faire qu'une seule partie. Une fois que l'on a fait un classique, il n'y a plus aucune raison de continuer. Laissons les classiques seuls, c'est mieux. Continuons de vivre avec 8 Mile."

Un peu plus loin, Mehki Phifer raconte même qu'il n'y a jamais eu aucune discussion de la part des créateurs et acteurs du film autour d'une suite. Cela n'a donc au final jamais été un sujet. Pour tenter de le convaincre, la journaliste de TMZ lui a carrément proposé une idée de suite, qui raconterait l'histoire de B-Rabbit après son succès dans le rap game, plus de 20 ans après. Et même si Phifer avoue que ça pourrait être une histoire intéressante, il doute quand même qu'Eminem soit emballé par l'idée.

"L'histoire que nous avons racontée est l'histoire. Ça pourrait être intéressant, mais je ne voudrais pas en faire partie et je suis sûr qu'Eminem non plus."

Bref, les propos de Mehki Phifer sont clairs : il faut tout simplement profiter d'"8 Mile" tel qu'il est, sans avoir besoin forcément d'avoir une suite. Difficile de le contredire sur ce point, même si la sortie d'un préquel pour le 20e anniversaire du film en fin d'année dernière aurait été un beau symbole.