Takeoff : Offset veut lui rendre hommage à chaque fois qu'il monte sur scène

Un hommage introduira chacun de ses shows.

Offset continue de pleurer la mort de Takeoff dont il a clairement du mal à se remettre comme il le confesse lui-même sur les réseaux sociaux et comme l'a aussi expliqué Cardi B. Alors, pour rendre systématiquement hommage à son ami et cousin, il a décidé de parler de lui à chaque fois qu'il débute un show, que cela soit sur scène ou à la télévision américaine comme on peut le voir sur une de ses publications sur Instagram. Elle montre qu'un cliché du membre de Migos décédé sera projeté sur l'écran de la scène avant chaque représentation tandis que retentit le titre "Never Can Say Goodbye" des Jackson 5 . Offset a même insisté dans la légende en écrivant : "Avant chaque show, je t'aime frère".