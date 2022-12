French Montana fête la qualification du Maroc à Times Square

Il attend la France !

Il n'y a pas qu'en France que la communauté marocaine a fait la fête pour célébrer l'historique qualification du Maroc en demi-finales de la Coupe du monde de football. La sélection marocaine est rentrée dans l'histoire samedi 10 décembre en battant le Portugal et en devenant le premier pays africain à se qualifier pour les demi-finales du Mondial et c'est la diaspora tout entière qui s'est réjoui de ce succès, jusqu'aux Etats-Unis. French Montana, qui est né et a grandi à Casablanca, s'est rendu sur Instagram immédiatement après la victoire pour célébrer ses compatriotes. Surtout, il a invité ses fans à venir faire la fête avec lui, donnant une adresse dans la 47e rue de New York, à Times Square.